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        Haberler Dünya Hindistan adını mı değiştiriyor? G20'de dikkat çeken olay! Hindistan'ın yeni adı ne olacak?

        Hindistan adını mı değiştiriyor?

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi yemek davetiyesinde, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun 'Hindistan Cumhurbaşkanı' yerine 'Bharat Cumhurbaşkanı' olarak yazılması tartışmalara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:04
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        Hindistan adını mı değiştiriyor?
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        India Today sitesinin haberine göre, muhalefet 9-10 Eylül'de Yeni Delhi'de düzenlenecek G20 Zirvesi açılış yemeği davetiyesinde, ülke isminden bahsedilirken 'Bharat' ifadesini kullandı. Ancak ülkede bazı gruplar 'Bharat' yazılmasına tepki gösterdi.

        "HİNDİSTAN'IN FEDERAL YAPISI SALDIRI ALTINDA"

        Hindistan Ulusal Kongresi Milletvekili Jairam Ramesh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke anayasasının 1. maddesindeki "Hindistan, yani Bharat" ifadesinde ikinci isim tercih edildiğini ima ederek, aynı maddede bulunan Hindistan'ın federal yapısının da "artık saldırı altında olduğu" eleştirisini yaptı.

        İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Milletvekili Harnath Singh Yadav ise tepkilere ilişkin "Tüm ülke, 'Hindistan' yerine 'Bharat' kelimesini kullanmamızı istiyor. 'Hindistan' İngilizler tarafından bize yöneltilen bir hakarettir ancak 'Bharat' kültürümüzün bir simgesidir." diyerek, bu konuda anayasal değişikliğe gidilmesi çağrısında bulundu.

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        'BHARAT' İFADESİ ANAYASADA GEÇİYOR

        "Hindistan yani Bharat" ifadesiyle başlayan anayasanın 1. maddesi, ülke isminin resmi olarak "Hindistan"ın yanı sıra "Bharat" ifadesiyle de anılabileceğini gösteriyor.

        Parlamentonun 18-22 Eylül'de yapılması planlanan henüz gündemi açıklanmamış özel oturumunda, bu değişikliğin gündeme getirileceği ve resmi olarak isim değişikliği için bir tasarı sunulabileceği iddiaları tartışmalara yol açtı.

        Tartışmanın temel noktası ise yönetimin anayasada değişiklik yaparak 'Hindistan'ı kaldırıp 'Bharat'ı tek resmi isim haline getirmeyi planlayıp planlamadığı yönünde.

        SADECE BHARAT İÇİN ANAYASAL DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR

        Hindistan hükümetinin, ülke ismini sadece "Bharat" olarak kullanmaya karar vermesi durumunda anayasanın 1. maddesini değiştirmek için yasa tasarısı sunması gerekiyor.

        Hükümet, Madde 1'de yapılacak herhangi bir değişiklik için Meclis üyelerinin en az üçte ikisinin oylarını almak zorunda.

        Hindistan Yüksek Mahkemesi, 2020'de isim değişikliğini talep eden başvuruyu reddetmiş, bu talebin bir temsile dönüştürülebileceğini ve uygun bir karar için merkezi hükümete iletilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Mahkemenin Başyargıcı da "Bharat ve Hindistan'ın ikisi de anayasada yer alıyor. Hindistan'a anayasada zaten Bharat deniyor." açıklamasını yapmıştı.

        BJP'den parlamentonun üst kanadı olan Rajya Sabha Üyesi Naresh Bansal, parlamento oturumunda, "Hindistan" ifadesinin "sömürge dönemi köleliği" simgelediğini belirterek, bu ifadenin anayasadan çıkarılması gerektiğini söylemişti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #hindistan
        #Bharat
        #dünya
        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
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