Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel, ilginç açıklamasında şunları söylemişti: Son altı senedir birileri çıkıp, 'Evlen benimle' diyor. Tamam da, 'da'sı var işte... Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi - manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu... Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir; sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bir mesleğim var. Bu iş yaşa-başa bakmaz, yazar da yazarım... Şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam.

Ünlü şarkıcı, sözlerini, "Uykuda dinlenirim sadece. Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olacak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak. Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan? Yok... 'Ya işte bir de bunlar var, ona göre şekerim' diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım' dedim hayallerini..." şeklinde sonlandırmıştı.

6 Şurada Paylaş!









İKİ KEZ EVLENMİŞTİ

Nazan Öncel; biri Salih Öncel, diğeri Akşit Togay ile olmak üzere iki kez evlenmişti.

1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturmuştu.

Nazan Öncel, 2017'de bir hafta içinde iki büyük acı yaşamıştı.

Salih Öncel; 18 Mayıs 2017'de, Akşit Togay ise 25 Mayıs 2017'de hayatını kaybetmişti.

Fotoğraflar: AA, Instagram, Twitter