Irmakta feci ölüm! İki kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ırmakta 2 kuzenin kullandığı jet skiler çarpıştı.

DHA'da yer alan habere göre kazada lise öğrencisi Emir Koşar (16) hayatını kaybetti, kuzeni 17 yaşındaki E.T. gözaltına alındı.

Manavgat Irmağı Boğaz mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında Emir Koşar ile teyzesinin oğlu E.T. , ayrı ayrı jet skiye bindi.

Fotoğraf: DHA

Bir süre sonra kuzenlerin kullandığı jet skiler çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Emir Koşar, suya düştü. Kazanın olduğu sırada bölgeden geçen bir tur teknesinin çalışanları tarafından sudan çıkarılan Koşar, özel bir hastaneye götürüldü.