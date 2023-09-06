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        Haberler Gündem BARAJ DOLULUK ORANI | İstanbul barajlarında son durum! Baraj doluluk oranı İstanbul - Son dakika haberler

        İstanbul barajlarında son durum!

        Yurt genelinde düşen sağanak yağış, dün gece İstanbul'da da etkili oldu. Birçok ilçede sel ve su taşkını meydana gelirken vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kuraklık yaşayan kentte İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 28.16 olarak ölçüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 11:49 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:54
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        İstanbul barajlarında son durum!
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        Sağanak yağış birçok kentte sele neden olurken, dün gece İstanbul'a düşen ve su taşkınlarına neden olan yağmur, kentin kuraklık sorununa çözüm olmadı.

        İSTANBUL'DA YAĞIŞ SON BULUYOR

        Meteoroloji uzmanları mega kentte bugün yağışların son bulacağını açıklarken İSKİ'nin bu sabah yaptığı ölçümlerde, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 28.16 olarak ölçüldü.

        SON 9 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

        Bu oran son bir yıl içinde barajlardaki en düşük oran olarak kayıtlara geçerken, son 9 yılın 6 Eylül itibariyle ölçülen en düşük su miktarı oldu.

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        #İstanbul barajlarında doluluk
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