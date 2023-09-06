İstanbul barajlarında son durum! Yurt genelinde düşen sağanak yağış, dün gece İstanbul'da da etkili oldu. Birçok ilçede sel ve su taşkını meydana gelirken vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kuraklık yaşayan kentte İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 28.16 olarak ölçüldü

Sağanak yağış birçok kentte sele neden olurken, dün gece İstanbul'a düşen ve su taşkınlarına neden olan yağmur, kentin kuraklık sorununa çözüm olmadı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SON BULUYOR Meteoroloji uzmanları mega kentte bugün yağışların son bulacağını açıklarken İSKİ'nin bu sabah yaptığı ölçümlerde, İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 28.16 olarak ölçüldü.

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK ORANI Bu oran son bir yıl içinde barajlardaki en düşük oran olarak kayıtlara geçerken, son 9 yılın 6 Eylül itibariyle ölçülen en düşük su miktarı oldu.