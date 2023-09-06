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        Haberler Magazin 'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda - Magazin Haberleri

        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        'Atatürk'ün yönetmeni, Mehmet Ada Öztekin, Atatürk'ün huzuruna çıkarak, duygularını Anıtkabir özel defterinde aktardı: Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyor, huzurunda saygıyla eğiliyoruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 13:04 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:31
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        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
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        Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçtiği 'Atatürk' filminin yönetmeni Mehmet Ada Öztekin, Anıtkabir’i ziyaret etti. Öztekin duygularını Anıtkabir özel defterine aktardı: Ata’m! Yalnız kendi dönemine değil, senden sonraki dönemlere, nesillere hatta dünyanın önemli liderlerine ilham veren bir kahraman ve lider olarak biliyoruz ki; bundan sonra da seni anlayanlara, vatan sevgisinin anlamını bilen, bağımsızlığın önemini kavrayanlara ışık olmaya devam edeceksin. Bizim de kurduğun Cumhuriyet’i ve ilkelerini savunma irademiz, büyük adını yaşatma azmimiz bitmeyecektir; emanetin emin ellerdedir. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimizi bir kez daha yineliyor, huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Nice 100 yıllara, aziz ruhun şad olsun.

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        Mehmet Ada Öztekin, daha sonra şunları söyledi: Bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’imizin 100'üncü yılında, O’nu tüm dünyaya anlatacağımız uluslararası nitelikte bir filmle Ata’mızın huzurunda olduğum için çok gururlu ve mutluyum; o kadar ki kalbim duracak sandım. Biz bir film yaptık ve yalnızca dönemine değil, kendisinden sonraki dönemlere, nesillere, hatta dünyaya ilham olabilmiş bir kahramanı anlatmak istedik. Biz bir film yaptık ve yetim kalmış bir çocuğu Türk milletinin babası yapan ateşi anlatmak istedik. Çünkü inandık ki; Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlamak, bu vatana hizmet etmenin, kurduğu Cumhuriyet’in ve ilkelerinin savunmasında en güçlü silahımız olacaktır.

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        Hazırlıkları 1,5 yıl, çekimleri 4 ay süren Lanistar yapımı 'Atatürk', biri 3 Kasım, diğeri 5 Ocak'ta olmak üzere iki bölüm halinde sinemada gösterime çıkarılacak.

        'Atatürk'te Kim Kimdir?

        • Atatürk... Aras Bulut İynemli

        • Zübeyde Hanım... Songül Öden

        • Ali Rıza Efendi... Mehmet Günsür

        • Enver Paşa... Sarp Akkaya

        • Madame Corinne... Esra Bilgiç

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        #Mehmet Ada Öztekin
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