Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş TFF açıkladı: Beşiktaş Park, Avrupa finallerine aday - Beşiktaş Haberleri

        TFF açıkladı: Beşiktaş Park, Avrupa finallerine aday

        TFF, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

        İşte TFF'den yapılan açıklama:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

        Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yapmıştı

        Beşiktaş Park, 2019'da Liverpool - Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapmıştı.

        UEFA Süper Kupa mücadelesinde Vodafone Park'ta Chelsea ile karşılaşan Liverpool, normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten maçta, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük kurarak Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!