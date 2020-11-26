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HaberlerGündemHava DurumuDONACAĞIZ! Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den fırtına, sağanak, don alarmı
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Meteoroloji'den uyarı! Fırtına, sağanak, don

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'de kuvveti poyraz etkisini sürdürmeye devam edecek. Diğer yandan Doğu Karadeniz ile Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak yağmur görülecek. Sabah saatlerinde ise iç bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu! Meteoroloji'den fırtına, sağanak, don alarmı
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu^nu doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı zamanla az bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

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