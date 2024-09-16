Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen" olaya dair neler biliniyor?
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, Temmuz ayında seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırının ardından bir saldırı tehlikesi daha atlattı. Trump'ın, Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyuldu, güvende olduğu bildirildi. Olaya ilişkin neler biliniyor?
ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıda kulağında vurulmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Trump'ın bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyuldu.
Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Gizli Servis ajanı, korumakla görevli olduğu Trump'ın golf oynadığı sırada şüpheliye silahla ateş açtı.
Gizli Servis ajanları, şüpheliyle çatışmaya girdi ve yerel saatle 13.00 civarında en az dört el ateş açtı. Silahlı adam tüfeğini, iki sırt çantasını ve diğer eşyaları bırakarak siyah bir arabayla kaçtı.
Yetkililer erkek şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Gizli Servis yetkilileri, silahlı saldırganın Trump'ın golf oynadığı yerden yaklaşık 300 ila 500 metre uzakta görüldüğünü söyledi.
FBI olayı "eski başkana suikast girişimi gibi görünen bir olay" olarak nitelendirdi. FBI ve diğer kolluk kuvvetleri yetkilileri şüphelinin AK47 tüfeği, dürbünü ve görünüşe göre görüntüleri kaydetmeyi amaçladığı bir GoPro kamerası bulunan iki sırt çantası olduğunu söyledi.
Guardian'a konuşan bir kaynak, şüphelinin 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh olduğu söyledi. Aynı isim Associated Press, Fox News ve CNN gibi diğer ABD medya kuruluşları tarafından da bildirildi. Kolluk kuvvetleri yetkilileri resmi olarak bir şüphelinin adını vermedi veya saldırının nedenine dair herhangi bir ipucu vermedi.
"ASLA TESLİM OLMAYACAĞIM"
Olayın ardından Trump destekçilerine gönderdiği e-postada şunları söyledi: "Yakınımda silah sesleri duyuldu, ancak söylentiler kontrolden çıkmadan önce şunu duymanızı istedim: GÜVENDEYİM VE İYİYİM!". "Hiçbir şey beni durduramaz. ASLA TESLİM OLMAYACAĞIM!" diye ekledi.
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olay hakkında bilgilendirildiğini ve Trump'ın güvende olduğunu bildikleri için rahatladıklarını söyledi. Harris, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide "Şiddetin Amerika'da yeri yok" dedi.
Trump'ın başkan yardımcısı adayı JD Vance, silahlı saldırıdan sonra Trump ile konuştuğunu ve Trump'ın iyi olduğunu söyledi.
Trump'ın en önemli müttefiklerinden biri olan Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, olaydan sonra eski başkan ile konuştuğunu Trump'ın iyi olduğunu söyledi ve Trump'ı "tanıdığım en güçlü insanlardan biri" olarak nitelendirdi.