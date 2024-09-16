Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen" olaya dair neler biliniyor?

Guardian'a konuşan bir kaynak, şüphelinin 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh olduğu söyledi. Aynı isim Associated Press, Fox News ve CNN gibi diğer ABD medya kuruluşları tarafından da bildirildi. Kolluk kuvvetleri yetkilileri resmi olarak bir şüphelinin adını vermedi veya saldırının nedenine dair herhangi bir ipucu vermedi.