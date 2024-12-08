Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump: Esad ülkeden kaçtı | Dış Haberler

        Donald Trump: Esad ülkeden kaçtı

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'tan Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklama geldi. Trump, "Esad ülkeden kaçtı, Rusya artık onu korumakla ilgilenmiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: Esad ülkeden kaçtı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dünyanın gözü Suriye'de... Esad rejimi 53 yıl sonra sona erdi, muhaliflerin Şam'a girmesiyle Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi. ABD'den Beyaz Saray'ın ardından 47. Başkan seçilen Donald Trump'tan da açıklama geldi.

        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama Haberi Görüntüle

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te göreve gelecek olan Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump açıklamasında "Esad'ın ülkesinden kaçtı" ifadelerini kullandı.

        Trump, Truht Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi Haberi Görüntüle

        Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu. Rusya'nın orada olmasının ilk etapta hiçbir nedeni yoktu. Ukrayna yüzünden Suriye'ye olan tüm ilgilerini kaybettiler. Ukrayna'da 600 bine yakın Rus askeri, asla başlamaması gereken ve sonsuza kadar sürebilecek bir savaşta yaralandı veya öldü. Rusya ve İran şu anda zayıf bir durumda, biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri İsrail ve savaş başarısı yüzünden.

        Aynı şekilde, Zelenskiy ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyorlar. Gülünç bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Hemen ateşkes olmalı ve müzakereler başlamalı. Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanıyorum. Harekete geçme zamanı geldi. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejiminin simgeleri siliniyor!
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Sınırlarda gezinmiş!"
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama