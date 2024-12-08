Dünyanın gözü Suriye'de... Esad rejimi 53 yıl sonra sona erdi, muhaliflerin Şam'a girmesiyle Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği bildirildi. ABD'den Beyaz Saray'ın ardından 47. Başkan seçilen Donald Trump'tan da açıklama geldi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve 20 Ocak 2025'te göreve gelecek olan Donald Trump, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump açıklamasında "Esad'ın ülkesinden kaçtı" ifadelerini kullandı.

Esad gitti. Ülkesinden kaçtı. Koruyucusu, Vladimir Putin liderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu. Rusya'nın orada olmasının ilk etapta hiçbir nedeni yoktu. Ukrayna yüzünden Suriye'ye olan tüm ilgilerini kaybettiler. Ukrayna'da 600 bine yakın Rus askeri, asla başlamaması gereken ve sonsuza kadar sürebilecek bir savaşta yaralandı veya öldü. Rusya ve İran şu anda zayıf bir durumda, biri Ukrayna ve kötü ekonomi yüzünden, diğeri İsrail ve savaş başarısı yüzünden.

Aynı şekilde, Zelenskiy ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve bu çılgınlığı durdurmak istiyorlar. Gülünç bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivil kaybettiler. Hemen ateşkes olmalı ve müzakereler başlamalı. Çok fazla hayat gereksiz yere boşa harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i iyi tanıyorum. Harekete geçme zamanı geldi. Çin yardım edebilir. Dünya bekliyor!"