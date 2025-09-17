Donald Trump'tan Prenses Kate Middleton'a: Çok güzelsiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Krallık'a ikinci kez resmi ziyarette bulundu. Trump çifti, Frogmore bölgesinde, az bilinen bir mülk olan Victoria House'un dışında, aile odaklı bir karşılama töreniyle ağırlandı. Gözler First Lady Melania Trump, Kraliçe Camilla ve Prenses Kate Middleton'a çevrildi.

Kral Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Prenses Kate, tarihi ziyaret Trump çiftini Windsor'da karşılarken, First Lady Melania Trump ve kraliyet kadınları şapka seçimleriyle dikkat çekti.

Hem Melania Trump hem de kraliyet kadınları, daha önce defalarca giydikleri, denenmiş ve test edilmiş silüetleri tercih etti.

Prenses Kate, İngiliz tasarımcı Emilia Wickstead imzalı bordo kıyafet ve Jane Taylor'ın tasarladığı duvaklı şapkasıyla törende hazır bulundu. Prenses Kate'in resmi buluşma için seçtiği özel broş, Prenses Diana'nın yadigarıydı.

Elmas ve zümrütten oluşan broş, ilk olarak 1863'te Galler Prensesi iken eşi Kral VII. Edward tarafından Kraliçe Alexandra'ya hediye edilmişti. Prens Charles ile nişanlandıktan sonra Prenses Diana, bu parçayı genellikle kolye ucu olarak birkaç kez takmıştı.

TRUMP: ÇOK GÜZELSİNİZ

Donald Trump, First Lady Melania ile birlikte Marine One uçağıyla kraliyet konutuna vardıktan kısa bir süre sonra Prens William ve Prenses Kate ile kısa bir diyaloğa girdi. İngiliz basını, dudak okuyuculara göre Trump'ın, Galler Prensesi'ne "Çok güzelsiniz" dediğini yazdı.

Melania Trump, İngiltere ziyaretinde, gözlerini kapatan geniş kenarlı mor bir şapka ve beline oturan koyu gri bir etek-ceket takım giydi.

Kraliçe Camilla ise Trump çiftini karşılamaya mavi kıyafet, mavi şapka ve beyaz eldiven kombiniyle katıldı.