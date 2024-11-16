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        Haberler Dünya Donald Trump’ın Pentagon adayına eski skandal gölgesi: Cinsel taciz iddiaları yeniden gündemde | Dış Haberler

        Donald Trump’ın Pentagon adayına eski skandal gölgesi: Cinsel taciz iddiaları yeniden gündemde

        ABD'nin 47 Başkanı seçilen Donald Trump'ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth, geçmişte hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

        Giriş: 16.11.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:53
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        Trump'ın Pentagon adayına eski skandal gölgesi
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        Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği Pete Hegseth, geçmişte hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla yeniden tartışmaların odağında. Kaliforniya’nın Monterey şehrinden yapılan açıklamalara göre, Hegseth, 2017 yılında bir kadın etkinliğinde bir cinsel saldırı iddiasıyla ilişkilendirilmiş, ancak kendisine karşı herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

        Hegseth’in avukatı Timothy Parlatore, iddiaları kesin bir dille reddederek, o dönemde polisin yaptığı soruşturmalarda herhangi bir kanıt bulunamadığını belirtti. Ancak Monterey yetkilileri, polis raporunu paylaşmaktan kaçınarak kısa bir açıklamayla yetindi. Bu açıklamada, Hyatt Regency Oteli’nde meydana geldiği iddia edilen olayın detayları belirsizliğini korurken, Hegseth’in adı geçenler arasında olduğu ifade edildi.

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        Trump’ın Hukuki Sıkıntıları ve Yönetim Seçimleri

        Pete Hegseth hakkındaki bu eski iddialar, Donald Trump’ın adaylık süreci boyunca karşılaştığı hukuki sorunlarla paralel bir şekilde gündeme geliyor. Eski başkan Trump, kendisi hakkında devam eden çok sayıda dava ile mücadele ediyor. Bu davaların arasında kadınlara yönelik taciz iddiaları ve seçim kampanyası harcamalarına ilişkin usulsüzlük suçlamaları öne çıkıyor. Trump’ın, yargı süreci devam ederken Hegseth gibi isimleri yönetimine aday göstermesi, kamuoyunda hem etik hem de siyasi açıdan tartışmalara yol açıyor.

        Geçmiş İddiaların Gölgesinde Bir Aday

        Hegseth, Harvard ve Princeton gibi prestijli üniversitelerden mezun, savaş gazisi ve Fox News’da uzun yıllar sunuculuk yapmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Ancak geçmişteki bu iddiaların, adaylık sürecine gölge düşürüp düşürmeyeceği merak konusu. Trump’ın geçiş ekibi sözcüsü Steven Cheung ise tüm bu tartışmalara rağmen Hegseth’in adaylığını savunarak, “Trump’ın Amerika’yı yeniden güvenli ve büyük yapmak için yetkin isimleri göreve getirme kararlılığında olduğunu” ifade etti.

        Trump’ın hukuk mücadelesi ve yönetim seçimleri bir kez daha ABD siyasetinde etik ve güvenilirlik tartışmalarını alevlendiriyor. Hem Hegseth’in geçmişteki iddiaları hem de Trump’ın devam eden davaları, bu dönemin tartışmalı ve gergin bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor.

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        #Donald Trump
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