İrmik tatlısı kendi başına çok lezzetliyken bunu birde dondurmayla harmanladığınız da tadından yenmeyecek bir hal alıyor. Herkesin sevdiği dondurmalı irmik tatlısı özellikle ramazan ayında tercih sebebi haline gelmiştir. Ağzınızı tatlandıracak irmik tatlısı tarifiyle karşınızdayız.

Dondurmalı İrmik Tatlısı Malzemeler:

500 gram irmik

1 paket tereyağı veya margarin

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Üzeri ve İçi:

Fıstık

Sade Dondurma

Dondurmalı İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?