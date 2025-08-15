Habertürk
        Döner bıçaklı maganda yakalandı! | Son dakika haberleri

        Döner bıçaklı maganda yakalandı!

        Başkentte trafik tartışmasında döner bıçağıyla başka bir sürücüyü tehdit eden maganda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 11:41 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:41
        Döner bıçaklı maganda yakalandı!
        Ankara'da trafik tartışmasında döner bıçağıyla başka bir sürücüyü tehdit eden F.D. gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Pursaklar ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün saat 19.30 sıralarında otomobille Altındağ yönüne giden F.D., trafikte tartıştığı başka bir araç sürücüsünü camdan döner bıçağı göstererek tehdit etti.

        Cep telefonuyla görüntülenen o anlar, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettiği otomobili seyir halindeyken durdurdu.

        ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

        Şüpheli sürücü F.D. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada söz konusu döner bıçağı ele geçirildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulanan F.D.'nin aracı otoparka çektirildi. F.D.'nin, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

