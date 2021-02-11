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HaberlerGündem3. SayfaCİNAYET! Son dakika: İndirim yapmadı, bıçağı sapladı! Cinayet kamerada
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İndirim yapmadı! Öldürdü!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Recep Özkan (36),gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince işyeri sahibi Kader Balcı'yı (39),bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anı işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı

CİNAYET! Son dakika: İndirim yapmadı, bıçağı sapladı! Cinayet kamerada
DHA

Tekirdağ'da dün akşam saatlerinde Kapaklı´nın Bahçelievler Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir dönercide kan donduran bir olay meydana geldi. İşyerine gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36),iddiaya göre işyeri sahibi Kader Balcı´dan (39) alış veriş yapmak için indirim yapmasını talep etti.

ÜZERİNDEKİ BIÇAKLA DEFALARCA YARALADI

DHA'da yer alan habere göre Recep Özkan, talebini kabul etmeyen Balcı´ya tepki gösterip üzerindeki bıçağı çıkarıp saldırdı.

Balcı, kendisini korumaya çalışırken aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü, sesler üzerine işyerine giren çevredekiler Özkan´ın elindeki bıçağı aldı.

DEHŞET GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayın ardından Özkan, yaşanan kargaşa sırasında işyerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri geldi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırdıkları Kader Balcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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