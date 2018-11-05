Gaziantep'te 125 kilo olan Dönüş Altunoymak, uyguladığı diyetle 5 ayda 94 kiloya düştü. Altunoymak'ın hedefi ideal kilosu olan 70'e ulaşmak.

İHA'nın haberine göre; aşırı kiloları nedeniyle yürüyemeyen ve koltuk değneği ile hareket edebilen 58 yaşındaki Dönüş Altunoymak, kilolarından ve aşırı kiloya bağlı sağlık sorunlarından kurtulabilmek amacıyla Özel Gaziantep Anka Hastanesi'ne başvurdu. Nefes alıp vermekte de güçlük yaşayan kadın, hastanede görüştüğü Diyetisyen Merve Boztoprak'ın hazırladığı diyet listesine uyarak, 5 ayda 31 kilo verdi. Hastanede tartıya bile çevresindekilerin yardımı ile çıkabilen kadın, koltuk değneklerinden kurtularak, düzenli yürüyüş yapmaya başladı. Aç kalmadan kilolarından kurtulduğunu belirten Dönüş Altunoymak, hedefinde 24 kilo daha vermek olduğunu belirterek, "Diyet deyince ilk başta korkmuştum, aç kalacağımı düşünmüştüm ama asla öyle olmadı. Şimdi sağlıklı beslenmeye öyle alıştım ki, vücudum için zararlı besinleri canım istemiyor. Kendimi dinç hissediyorum. Düzenli yürüyüş yapabiliyorum, en güzeli koltuk değneklerimden kurtuldum. Bu benim için çok önemliydi. Çok mutluyum" dedi.

"BESLENME PROGRAMINI YAŞAM TARZI HALİNE GETİRDİK"

Dönüş Altunoymak ile yakından ilgilenen Diyetisyen Boztoprak ise yemeklerin nasıl hazırlanacağına kadar sağlıklı beslenme yöntemlerini anlattıklarını belirterek, "Dönüş hanım bize ilk geldiğinde kiloları nedeniyle tartıya bile çıkmakta zorlanmıştı. Düzensiz öğün saatleri ve yüksek yağ içerikli bir beslenme düzeni mevcuttu. Kilolarının tüm yaşamını olumsuz etkilediğini artık rahat nefes alamadığını, kendini sürekli olarak halsiz ve yorgun hissettiğini, ev işlerini yapmakta bile artık son derece zorlandığını söylemişti. Ölçümlerini yaptıktan sonra kendisiyle birlikte bir beslenme programı oluşturduk. Yemekleri nasıl hazırlayacağı konusunu detaylı olarak konuştuk. Öğün saatlerini düzenledik. Düzenli kontrollerle beslenme programını yaşam tarzı haline getirmeyi başardık.Şu an 31 kilo kaybederek 94 kiloya ulaştık. 1.60 boyunda ve normalde 70 kilo olması gerek. Beslenme tedavimiz devam ediyor. İdeal kilomuza da ulaşacağız" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZGÜ BESLENME TEDAVİSİ İLE AMELİYATA GEREK KALMIYOR

Boztoprak, hastaneye obezite şikayeti ile başvuran hastaların genellikle ameliyata gerek kalmadan ideal kilolarına ulaşmalarının sağlandığını ifade etti. Ameliyatsız yöntemde kişiye özgü beslenme tedavisi uygulandığını da vurgulayan Merve Boztoprak, "Kilo verme sürecinde bireye özgü beslenme tedavisinin önemi büyük. Diyet döneminde ekmeği tamamen kesmek, şeker içeren tüm besinleri bırakmak ve yepyeni bir düzen kurmaya çalışmak doğru değil. Bir süre sonra kendinizi buzdolabının önünde bulabilirsiniz. Doğru olan kendi yaşam tarzınıza göre düzenlenmiş, beslenme düzeninizde ki yanlışları aşamalı olarak doğrularıyla değiştirebileceğiniz bir tedavidir. Ameliyata, gerek kalmadan kilo sorunuzdan kurtulabilirsiniz. Bu nedenle kilo vermeye karar verdiyseniz mutlaka diyetisyen kontrolünde olmalısınız" diye konuştu.

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