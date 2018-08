İçişleri Bakanlığı olarak Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 17-27 Ağustos 2018 tarihlerinde 11 gün süreyle sahada yaklaşık 140 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak merkezden görevlendirdiğimiz 227 personel ve alınan tedbirleri gözden geçirmek ve denetlemek için görevlendirdiğimiz 32 polis başmüfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri aldık.

"FARKINDALIK YARATMAYA ÇALIŞTIK"

Ayrıca, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın aileleri üzerindeki yaptırım etkisini kullanarak “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile farkındalık yaratmaya çalıştık ve aldığımız tedbirleri destekledik.

"TATİLİN İLK 6 GÜNÜNDE 87 CAN KAYBI"

Son on yılda tescilli araç sayısı % 65 artmıştır. Karayollarının fiziki yapısındaki iyileştirmeler ve bölünmüş yollar nedeniyle seyahatler daha güvenli hale gelmiştir. Polis ve Jandarma’nın almış olduğu yoğun trafik tedbirlerine rağmen; bayram tatilinin ilk iki günü, arefe ve bayramın ilk üç günü olmak üzere 6 günlük can kaybı 10 yıllık ortalama ile (87) aynı düzeydedir. Buna göre;

* Bayram tatilinin ilk altı gününde 69 ölümlü kazada 87 can kaybı yaşanmıştır.

* Kaza oluş türleri incelendiğinde;

- En fazla kazanın (27) ile tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma

- (25) kazanın yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma

- (17) kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiği görülmüştür.

* Yaya kazaları 2017 yılı Kurban Bayramı tatiline göre % 42 oranında artmıştır.

* 2017 yılında toplam kaza içinde %14 olan motosiklet kazası oranı ise %1’e düşmüştür.

* Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 17 ildeki 20 kaza kara noktasında 1 ölümlü kaza meydana gelmiştir.

"VARIŞA YAKLAŞIRKEN MUTLAKA DİNLENİN"

Özellikle, bayram tatilinin son günleri olan 25-26 Ağustos 2018 Cumartesi ve Pazar günleri tatil dönüşü nedeniyle karayolu güzergahlarında aşırı yoğunluk olacağı öngörüldüğünden, vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi ve toplum olarak hepimizi derin üzüntüye boğan can kayıplarının yaşanmaması için alınmış olan tüm trafik tedbirlerinin yanında, vatandaşlarımızın;

* Dönüş planlamalarını trafik yoğunluğunun artacağı bu tarihleri dikkate alarak yapmalarını,

* Kazaların büyük kısmı seyahatin varış noktasına yakın mesafelerde gerçekleştiğinden, vatandaşlarımızın varış noktasına yaklaşıldığında yorgun ve uykusuz araç kullanılmaması açısından özellikle bu noktalarda olmak üzere araç dışında kısa süre dinlenmelerini ve yolculuğun tamamında ise her iki saatte bir 10 dakika mola vermelerini,

* Aşırı hızlı ve yorgun/dikkatsiz araç kullanmama, takip mesafesine uyma, yol kenarlarında ve tesis girişlerinde yol üzerine park veya duraklama yapmama gibi kurallara titizlikle uymalarını,

* Araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmalarını,

* Kırmızı Düdük kampanyası çerçevesinde çocuklarımızın, aşırı hız, emniyet kemeri, cep telefonu kullanma ve sigara içme konusundaki uyarılarını dikkate almalarını kendileri, sevdikleri ve ülkemiz adına önemle rica ediyor, tüm vatandaşlarımıza “Kazasız” dönüş yolculukları ve “İyi Bayramlar” diliyoruz.

