Dört çocuk babası adam aşırı tasarruf önlemleriyle görenleri hayrete düşürüyor
Dört çocuk babası Raul Pinto, aile içerisinde cimriliği ile biliniyor. Kalabalık bir aileyi geçindirmenin zor olduğunu söyleyen Raul'un, aile üyelerinin günde 24 saniye buzdolabına erişmesi gibi aşırı önlemleri var.
Tutumlu olmak her zaman iyidir ancak bazı insanlar bunu o kadar öteye götürebilir ki bunun bir çılgınlık olduğunu söylemek yanlış olmaz.
TLC Amerika'nın "Extreme Cheapskates" programına konuk olan Raul Pinto, dört çocuğu ve eşiyle nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğunu anlatıyor.
Raul, araba yıkama yerlerinde bulunan araç vakum cihazı ile arabasını temizledikten sonra, görevliden 'eşinin yüzüğünü yanlışlıkla çekmiş olduğu için' yardım istiyor. Süpürgenin deposunu açtıran baba, çocuklarına burada olabilecek değerli şeyleri aratıyor.
Raul'un eşi Particia, "Çocuklar her hafta araba yıkamaya gitmeye bayılıyor çünkü bu onlar için bir hazine avcılığına benziyor" diyor ve ekliyor, "Çok fazla şey buluyoruz; kulaklık, küpe ve bir sürü bozukluk gibi."
Ailenin restorana gitmesi ise başka bir macera çünkü siparişleri oldukça olağan dışı. Anne baba bir kahveyi bölüşürken; çocuklar içinde limon olan bir su istiyor ve içine şeker ekleyerek, içecekleri 'limonata' haline getiriyor. Söylenen iki porsiyon sandviç ise altı kişi arasında bölünüyor.
Anne, geldikleri kültürde paylaşmanın normal olduğunu ve onların da yalnızca bunu yaptığını belirtiyor. Ancak evin büyük çocukları ebeveynleri ile aynı fikir değil çünkü durumu 'utanç verici' olarak tanımlıyorlar. Aile, restorandan alabildiği her türlü bedava şeyi alıyor; soslar veya peçete gibi.
Raul, "Hareketlerimin aşırı olduğunu düşünmüyorum" diyor, "Hepsi normal. Altı kişilik bir aileyi geçindirmek zor bir iş."
Raul, eve aldığı suların şişelerini defalarca kullanıyor; içindeki su bittiğinde musluk suyu dolduruyor ve kapaklarına bir madde sürerek, açılan her şişenin yeni gibi ses çıkarmasını sağlıyor çünkü çocuklar 'her hafta yeni şişe su alındığını' sanıyor.
Evin büyük çocukları hilenin gayet farkında, "Babam bunu anlamadığımızı sanıyor ama hemen fark ettik fakat çocuklar anlamadı yani işe yaradı."
Raul, buzdolabı kapağının uzun süre açık tutulmasına da tepkili çünkü bu fazla enerji ve dolayısıyla fazla para demek.
Bu yüzden her aile bireyinin günde bir kereye mahsus olmak üzere 24 saniyeliğine buzdolabını açma hakkı var. Bu da Raul'a ayda 22 dolar tasarruf ettiriyor.
Ailenin küçük kızı Francesca şöyle diyor, "Belk 11 yaşında olabilirim ama ben doğduğumdan beri babam böyle ve bu zamana kadar değişmediyse artık değişeceğini sanmıyorum."
Kaynak: TLC Amerika