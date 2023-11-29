Dört çocuk babası adam aşırı tasarruf önlemleriyle görenleri hayrete düşürüyor

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Tutumlu olmak her zaman iyidir ancak bazı insanlar bunu o kadar öteye götürebilir ki bunun bir çılgınlık olduğunu söylemek yanlış olmaz.

TLC Amerika'nın "Extreme Cheapskates" programına konuk olan Raul Pinto, dört çocuğu ve eşiyle nasıl bir yaşam tarzına sahip olduğunu anlatıyor.