Döviz mevduatında 4.6 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 5 Nisan ile biten haftada 17 milyar 521 milyon 689 bin lira azalışla 15 trilyon 905 milyar 636 milyon 683 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,82 yükselişle 8 trilyon 715 milyar 122 milyon 813 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,88 azalışla 6 trilyon 434 milyar 759 milyon 503 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, 5 Nisan ile biten haftada 213 milyar 11 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu tutarın 180 milyar 476 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.