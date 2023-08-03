Döviz mevduatlarında 1.4 milyar dolarlık yükseliş Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 28 Temmuz ile biten haftada 165,1 milyar lira artarak 12 trilyon 944,2 milyar liraya yükseldi. Yabancı para cinsi mevduatlarda 1 milyar 417 milyon dolarlık artış kaydedildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 28 Temmuz ile biten haftada 165 milyar 139 milyon 491 bin lira artarak 12 trilyon 944 milyar 163 milyon 258 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,9 artışla 7 trilyon 97 milyar 203 milyon 589 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,5 artarak 5 trilyon 251 milyar 260 milyon 930 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 432 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171,5 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 28 Temmuz itibarıyla 1 milyar 417 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,8 artarak 1 trilyon 333 milyar 869 milyon 639 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,1 artışla 1 trilyon 88 milyar 884 milyon 871 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,7 yükselişle 1 trilyon 154 milyar 387 milyon 99 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 401 milyar 233 milyon 868 bin lirası konut, 66 milyar 141 milyon 741 bin lirası taşıt ve 866 milyar 494 milyon 30 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 28 Temmuz ile biten haftada 39 milyar 932 milyon 542 bin lira artarak 9 trilyon 846 milyar 895 milyon 191 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,9 artış kaydetti.