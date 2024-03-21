Down Sendromu Günü mesajları: En güzel, resimli Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ve sözleri
Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları 21 Mart Perşembe günü araştırılıyor. Bugünün amaçlarından birisi de Down Sendromunu "hayatın tam içerisinde olabilmek için hiçbir engel yoktur" mesajını herkese aşılayabilmek. Sevdiklerine, yakın dostlarına mesaj atarak farkındalık yaratmak isteyenler en güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli Down Sendromu mesajları sosyal medyada paylaşıyor. İşte 2024 Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları ve sözleri
Down Sendromu Günü Birleşmiş Milletler tarafından toplumda farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor. 21 Mart Down Sendromu mesajları resimli ve en güzel seçenekleri ile sosyal medyada paylaşılıyor. Down sendromlu bireylerin, güçlü, dayanıklı ve sevgi dolu olduğuna inanırken Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı bu noktada önem kazanıyor. İşte resimli Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları
DÜNYA DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI
Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.
Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.
Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.
Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.
Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.
Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...
Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.
Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?
Bugün, Down sendromu farkındalık gününde, hepimizin birbirimize destek olması ve farklılıkları kucaklaması gerektiğini hatırlıyoruz. Her bireyin benzersiz olduğunu ve herkesin aynı sevgi, saygı ve fırsatlara layık olduğunu unutmayalım.
Down sendromlu bireyler, dünyamızın renklerinden biridir. Bugün, onların gücünü, sevgisini ve benzersizliğini kutluyoruz. Onların hayatımızdaki değerini ve katkılarını takdir edelim. Herkesin kucaklandığı ve kabul gördüğü bir dünya için çaba gösterelim.
21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ SÖZLERİ
Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.
Benzerliklerimizin farkında mısın?
Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın
DOWN SENDROMU NEDİR?
Down sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Hücre bölünmesi sırasında yanlış bölünme sonucu 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozom yer alması ile meydana gelir. Down sendromuna sebep olduğu bilinen tek etmen hamilelik yaşıdır, 35 yaşüstü hamileliklerde risk artar. Ancak genel olarak genç kadınlar daha fazla bebek sahibi olduğundan Down sendromlu çocukların %75-80'i genç annelerin bebekleridir. Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü farkı yoktur. Ortalama her 800 doğumda bir görülür. Tüm dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu birey yaşamaktadır. Türkiye'de tam bir veri yok ama yaklaşık 70.000 Down sendromlu kişi olduğu tahmin ediliyor. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olur.