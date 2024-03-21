Bugün, Down sendromu farkındalık gününde, hepimizin birbirimize destek olması ve farklılıkları kucaklaması gerektiğini hatırlıyoruz. Her bireyin benzersiz olduğunu ve herkesin aynı sevgi, saygı ve fırsatlara layık olduğunu unutmayalım.

Down sendromlu bireyler, dünyamızın renklerinden biridir. Bugün, onların gücünü, sevgisini ve benzersizliğini kutluyoruz. Onların hayatımızdaki değerini ve katkılarını takdir edelim. Herkesin kucaklandığı ve kabul gördüğü bir dünya için çaba gösterelim.