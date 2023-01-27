DOYA DOYA MODA'DA BÜYÜK ÖDÜL NE?



Doya Doya Moda'da ilk 3 kişiye ödül verilecek. Birinciye bir çanta dolusu para ödülü, ikinciye daha küçük çantada para ödülü ve 20 bin TL'lik hediye çeki verilirken, üçüncüye ise kolye hediye edilecek