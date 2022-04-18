Uysal'dan Davutoğlu açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

DP lideri Uysal'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması

Muhalefet partilerinin genel başkanları tarafından kurulan 6'lı masada üçüncü toplantı 24 Nisan'da yapılacak. Toplantıya ev sahipliği yapacak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, liderlere davet ziyaretine başladı.

DP lideri Uysal'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması
Uysal'dan Davutoğlu açıklaması
0:00 / 0:00

Uysal ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren ziyaret sonrasında açıklama yapan Demokrat Parti Lideri, toplantı öncesi gündem değerlendirmesi yaptıklarını ve süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı "cumhurbaşkanı adayı kriterleri" açıklaması sonrasında tartışılan Uysal'a, Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesi de soruldu. Uysal,
"Bizim mesuliyetimiz, toplumun 6’lı masaya sorumluluk yüklediği sorumluluk her şeyin önünde. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz. Gerisi laf-ı güzaftır" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS ne zaman? KPSS başvuru ne zaman, ücreti belli oldu mu? ÖSYM 2022 KPSS önlisans, lisans, ortaöğretim tarihleri
GÜNDEM ÖSYM KPSS başvuru ve sınav tarihleri
İstiklal Marşı Sözleri 10 Kıta (Tamamı) - İstiklal Marşı 10 Kıtası Okunuşu, Sözleri, Anlamı ve Bestecisi
GÜNDEM İstiklal Marşı sözleri
Son dakika: Hatay'dan orman yangın! Saatlerdir sürüyor
GÜNDEM Hatay'dan feci görüntüler! Saatlerdir sürüyor
İstanbul'da 7 günde 1730 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da bin 730 düzensiz göçmen yakalandı
TEBBET Suresi Okunuşu – Tebbet Suresi Arapça Yazılışı, Anlamı, Meali, Türkçe Okunuşu, Tefsiri, Fazileti – Mesed Suresi Ne İçin Okunur? - Son Dakika Haberi
GÜNDEM Tebbet Suresi
Son dakika: Sürmene'de heyelan! 3 ev ve 1 okul toprak altında kaldı
GÜNDEM Faciadan dönüldü! Görüntüler korkunç
Adalet Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru sonuçları tarihi 2022
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarında son ...
Son dakika haberi: Adana'da bazı cadde, bulvar ve ana arterlerde scooter yasağı!
GÜNDEM O kentte scooter yasağı!
Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kritik gün yarın! Maske yasağı kalktı mı? Türkiye geneli
GÜNDEM Maske yasağı için kritik toplantı
Sübhaneke Duası Okunuşu ve Anlamı – Sübhaneke Duası Arapça Yazılışı, Anlamı, Diyanet Meali, Tefsiri ve Türkçe Okunuşu – Subhaneke Duası Ezberle - Son Dakika Haberi
GÜNDEM Sübhaneke Duası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.