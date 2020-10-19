'Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasına hiç şaşırmadım' 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün üyesi Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasına şaşırmadığını ifade etti.

CNN International açıklamada bulunan Fauci, "Televizyonda o kalabalığı gördüğümde buradan iyi bir şey çıkamaz dedim. Etrafında maske takmayan bir sürü insan vardı" ifadelerini kullandı.

Kalabalık görüntülerin kendisini çok endişelendirdiğini belirten Fauci, "Hiçbir önlemin olmadığı alanda Trump'ı görünce çok endişelendim. İnsanlar arasında hiçbir mesafe yoktu ve kimse maske takmıyordu" dedi.

Fauci, Trump'ın önlemlerin alınmadığı bir ortamda bulunmasının ardından koronavirüse yakalanmasının hiç şaşırtıcı olmadığını vurguladı.

TRUMP'IN KOVİD-19'A YAKALANMASI

2 Ekim'de Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktığını açıklamıştı.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Derhal karantina ve kurtarma sürecine başlatacağız. Bunu birlikte atlatacağız" demişti.

2 Ekim Cuma günü kontrol amaçlı Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılan ABD Başkanı Donald Trump üç gün sonra taburcu olmuştu.