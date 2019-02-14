Dr. Ümit Aktaş'tan mutluluk kürü!

Dr. Ümit Aktaş, kaleme aldığı Mutluluk Kürleri 2'de, çaresiz olunmadığını, çözümün mutfağımızda, doğada, çözümün insanların elinde olduğunu vurguluyor.
14 GÜNDE BAĞIRSAK FLORANIZ YENİLENSİN
Mutluluğun doğada, mutfağımızda olduğunu belirten Dr. Aktaş, “Artık herkes biliyor, sağlık bağırsakta başlar. Sağlıklı bir bağırsak florası için de nasıl beslendiğimiz önemli. Mikrobiyom, bağırsakların ekosistemidir. Probiyotik kolonilerin zenginliği ve sayıca üstünlüğü tüm sistemin mükemmel bir şekilde işlemesini sağlar. Bağırsak floranızı yeniden şekillendirmek için, kitapta yer verdiğim 14 günlük Mikrobiyom Kürü’nü uygulayın, bağırsak floranız yenilensin” dedi.
“Neden Hasta Oluyoruz?”, “Şifa Mutfağınızda”, “Sağlıklı Yaşam Stratejileri”, “Kronik Hatalıklara Doğal Çözümler” ve “Sağlığını Takviyelerle Destekle” başlıklarında beş ana bölümden oluşan kitapta, kürler ve tavsiyeler yer alıyor. Kitapta ayrıca, “Mutlu Bağırsak İçin 14 Günlük Mikrobiyom Kürü” ve “Kalıcı Sağlık İçin 24 Saatlik Günlük Kılavuz” başlıklı özel iki bölüm de bulunuyor.
Mutluluk Kürleri 2, modern yaşamla birlikte maruz kalınan ağır metal zehirlenmesinden, çalışan nüfusta yaygın olarak görülen fibromiyalji hastalığına kadar birçok sorun için öneriler sunuyor. Mutfaklarda olması gereken 10 süper besin, 7 şifalı bitki, baharat yolu başlığında 9 baharat, içerikleri ve sundukları faydalar ile kitapta yer alıyor. “Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin 8 altın kuralı” ve “Ekmeksiz hayatta kalma kılavuzu” ise kitabın üstlendiği misyon ile içeriğinde yer alan alt başlıklardan sadece bir kaçı.
MUTLULUK KÜRÜ
Malzemeler: 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı lavanta
Bitkileri porselen ya da cam bir bardağa koyun. Üstüne kaynar su ekledikten sonra ağzını kapatın.
5-10 dakika demlendikten sonra için. Günde 3 bardak içebilirsiniz.
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