Dries Mertens: Yazık oldu
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Ajax'a 2-1 yenilerek Play-off turuna kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yazık oldu" dedi.
Giriş: 31.01.2025 - 01:35 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:35
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve lig aşamasındaki son haftasında Ajax'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Dries Mertens, mağlubiyeti değerlendirdi.
"YAZIK OLDU"
Üzgün olduklarını söyleyen Mertens, "Yazık oldu. Sezon başından beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Daha fazla puan toplayabilirdik ama olmadı. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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