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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, makas attığı kameralarla tespit edilen 3 sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi. Bir sürücünün kullandığı aracın sahibine uygulanan cezayla birlikte kesilen toplam ceza tutarı 7 bin 42 lira oldu.
AA'nın haberine göre, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından, Ali Akkanat Bulvarı'nda peş peşe seyir halinde olan 42 B 4756, 42 B 6941 ile 42 H 9745 plakalı otomobillerin makas atıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen trafik ekipleri, söz konusu araçları Öğretmenevi Kavşağı'nda durdurdu.
TOPLAM 4 BİN TL CEZA
Otomobillerin sürücüleri F.D, G.K. ile M.B'ye makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 1002'şer liralık cezai işlem uyguladı. Ayrıca, sürücü belgesi olmadığı tespit edilen G.K. ile onun kullandığı aracın sahibine de 2 bin 18'er liralık ceza kesildi. Üç sürücüye toplam 5 bin 24 lira ceza kesildi. G.K'nin kullandığı aracın sahibine uygulanan cezayla birlikte kesilen toplam ceza tutarı 7 bin 42 lira oldu.
DRİFT CEZASIYLA EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Sürücü G.K. hakkında iki ay önce yine Sanayi Sitesi’nde drift attığı gerekçesiyle trafik ekipleri tarafından 5 bin 10 lira, "dur" ikazına uymadığı için de 235 lira olmak üzere toplamda 5 bin 245 liralık cezai işlem uygulanarak, sürücü belgesine iki ay süreyle el konulduğu öğrenildi. Hakkında cezai işlem uygulanan sürücünün yaptığı drift, bir iş yeri güvenlik kamerasına da yansımış, o tarihlerde bu görüntülerle basında da haber konusu olmuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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