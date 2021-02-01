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Fransız otomotiv üreticisi PSA Grubu markalarından DS, Türkiye’deki dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın Bornova’da 500 metrekarelik showroomunun faaliyete geçtği belirtildi.

İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markayı temsil eden Monde Motorlu Araçlar'ın, DS yatırımlarına 2021-2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edeceği belirtildi.

Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında 694 adetlik DS satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İzmir’de açılan dördüncü showroomumuzla 2021’e hızlı bir başlangıç yapmış olduk. DS Store İzmir’de şu an için DS 7 ve DS 3 Crossback olmak üzere iki ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz modelleri deneyimlemek isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobilleri test edebilecekler. Bu yıl içinde DS 9 sedanı da tüm showroomlarımızda satışa sunacağız" dedi.

Erciş, zorlu bir pandemi süreci ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşın Türkiye otomotiv sektörünün 2020’yi başarılı bir şekilde tamamladığının altını çizerek, "Lüks otomobil açısından da genel otomobil pazarına paralel bir seyir görmek mümkün.

Mevcut vergi sistemi ile birlikte, dalgalı döviz kurları ve yüksek faiz oranları bu şekilde devam ederse lüks otomobil segmentinin 2020 yılındaki seviyesinin altında kalma ihtimali de bulunuyor" dedi.

Erciş, Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılını 700-750 bin adetler arasında tamamlamasını öngördüğünü de söyledi.