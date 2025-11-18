DSİ 1389 personel alımı yapıyor! Devlet Su İşleri DSİ işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1389 personel alımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklaması sonrası ilan yayımlandı. İlana göre 1389 sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1.305 adedi doğrudan noter kurasıyla, 84 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek. Peki, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 DSİ 1389 personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar...
İş arayanlara güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1389 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadro ve branş dağılımı hakkında bilgi verdi. Alıma ilişkin yayımlanan ilanla birlikte DSİ 1389 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları gibi detaylar da netlik kazandı. Peki, 2025 DSİ personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl? İşte DSİ 1389 sürekli işçi alımı başvuru ekranı…
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1389 personel alımı gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.'' ifadelerini kullandı.
Alıma ilişkin ilan yayımlandı. İlana göre, 1389 adet sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1305 adedi doğrudan noter kurasıyla, 84 adedi ise sınav yöntemiyle belirlenecek.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek.
Bu ilanlar 17 Kasım2025-21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacak.
İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek.
GENEL ŞARTLAR
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4) Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
8) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.
9) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.
10) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekmektedir. İşe göndermede öncelikli olma hali yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
11) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
12) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
13) Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, İşletme Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Arazi Kontrol Teknisyeni, Pompaj Teknisyeni, İstimlak Teknisyeni, Yer Altı Suları Teknisyeni), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Döşemeci Yardımcısı, Operatör (Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü), Forklift Operatörü, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı (Çarkhane Usta Yardımcısı, Elektrik Usta Yardımcısı, Boya Usta Yardımcısı, Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı, Kaporta Usta Yardımcısı, Ağır Vasıta Usta Yardımcısı, Hafif Vasıta Şasi Usta Yardımcısı, Yapı Usta Yardımcısı, Demir Kaynak Usta Yardımcısı, Oto Elektrik Usta Yardımcısı, Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, Motor Usta Yardımcısı, Marangoz Usta Yardımcısı) ,Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak; ilanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecektir. Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacaktır. Evrak kontrolü, 22.12.2025-22.02.2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Adayların, 08.12.2025-19.12.2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir. 19.12.2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyeceklerdir.
14) Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Akaryakıtçı, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına atanacaklar doğrudan noter kurasıyla(sınava tabi tutulmaksızın.) belirlenecektir. Alım yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, asıl sayısının 4 katı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
15) Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü ve Forklift Operatörü kadrosuna atanacaklar meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yazılı, sözlü, sözlü/uygulamalı sınava tabi tutularak belirlenecektir. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup; yazılı,sözlü, sözlü/uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır. Sınav sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asıl, alım yapılacak kadro sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
16) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için belirtilen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları veya gerçeğe aykırı belge ibraz ettikleri tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.
17) Adayların atanacakları kadrolarla ilgili mesleğini yapmasında herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunmadığına ilişkin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
18) Şoför, Operatör (ekskavatör, dozer, beko loder, yükleyici, vinç, greyder, forklift), Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına atanacak adayların Sağlık Bakanlığından onay almış Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporunu ibraz etmesi gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
19) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.
20) Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
21) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.