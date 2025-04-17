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        Haberler Sağlık DSÖ üyesi ülkeler, "salgın anlaşması" için yürüttüğü müzakerelerin ardından taslak metinde uzlaştı | Sağlık Haberleri

        DSÖ üyesi ülkeler, "salgın anlaşması" için yürüttüğü müzakerelerin ardından taslak metinde uzlaştı

        Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) üye ülkelerin, gelecekteki salgın tehditlerine karşı daha hazır olmak amacıyla 3 yıldan uzun yürüttüğü "salgın anlaşması" konusundaki müzakerelerin ardından taslak metinde uzlaştığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:25
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        DSÖ üyesi ülkeler, "salgın anlaşması" için yürüttüğü müzakerelerin ardından taslak metinde uzlaştı
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        DSÖ, üye ülkelerin salgının önlenmesi, hazırlıklı olma ve müdahale konusunda yasal açıdan bağlayıcı salgın anlaşmasıyla ilgili görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "DSÖ üyesi ülkeler, 3 yıldan uzun süredir devam eden yoğun müzakerelerin ardından mayısta yapılacak Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA) değerlendirilmek üzere taslak anlaşma hazırlayarak dünyayı salgınlardan daha güvenli hale getirme çabalarında önemli bir adım attı. Öneri, gelecekteki salgın tehditlerine karşı önleme, hazırlık ve yanıt konusunda küresel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor" ifadesi yer aldı.

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        Önerinin, ülkelerin sınırları içindeki halk sağlığı konularını ele alma egemenliğini teyit ettiği belirtilen açıklamada, taslak metindeki maddelerin, DSÖ'ye ulusal yasaları veya politikaları yönlendirme, ülkelere seyahatleri yasaklama veya kabul etme, aşı zorunluluğu ve karantinalar uygulama gibi belirli eylemlerde bulunma yetkisi verdiği şeklinde yorumlanmayacağı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, üye ülkelerin bugün Cenevre'de tarih yazdığını bildirdi.

        Ghebreyesus, "Ülkeler, salgın anlaşması konusunda fikir birliğine vararak, sadece dünyayı daha güvenli hale getirmek için nesiller arası bir anlaşmayı yürürlüğe koymalarının yanı sıra çok taraflılığın canlı ve iyi durumda olduğunu, bölünmüş dünyamızda milletlerin ortak bir zemin bulmak ve paylaşılan tehditlere ortak yanıt vermek için hala birlikte çalışabileceğini gösterdi. DSÖ üye ülkeleri ve müzakere ekiplerine öngörüleri, bağlılıkları ve yorulmak bilmeyen çalışmaları için teşekkür ediyorum. DSA'nın anlaşmayı değerlendirmesini ve kabul etmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        DSÖ, Aralık 2021'de salgın önleme, hazırlık ve müdahaleyi güçlendirmek için hükümetler arası müzakere kurulunun kurulması tasarısını kabul etmişti.

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