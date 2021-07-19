DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kurban Bayramı mesajı

AA

Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Tüm dünya insanlığını çaresizliklerin esareti altına alan Kovid-19 pandemisi ile mücadelede sona doğru yaklaştığımız şu günlerde umut ediyor ve diliyorum ki bu badire yaşadıklarımızın da sonu olsun." ifadesini kullandı.

Küresel emperyalizmin, milli beka ve toplumsal birliğe yönelik saldırılarının, yoğun şekilde sürdüğü bir ortamda idrak edilecek Kurban Bayramı'nın, Türk milletine hayırlar getirmesini dileyen Aksakal, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerin milletçe sağlık, mutluluk ve huzur içinde geçireceğimiz nice bayramlara erişmemize vesile olmasını diliyor, İslam inancına mensup tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramı'nı yürekten kutluyorum."