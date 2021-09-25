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Haberler Gündem 3. Sayfa Dua için para isteyince yakayı ele verdiler - Haberler
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Dua için para isteyen din istismarcıları tutuklandı

Kars'ın Digor ilçesinde, kendilerini 'din görevlisi' olarak tanıtıp, girdikleri evlerde dua edeceklerini söyleyerek altın ve para isteyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Dua için para isteyince yakayı ele verdiler - Haberler
Dua için para isteyince yakayı ele verdiler
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AA


Digor'un Bayköy köyünde S.D.'nin evinin kapısını çalan Halil Kaçmaz (47) ve Mehmet Şafi Kızılca (42), Diyarbakır'dan geldiklerini ve 'din görevlisi' oldukları yalanını söyleyip, dua etme bahanesiyle içeri girdi.

Şüpheliler, S.D.'den altın ve para talep etti. Bunun üzerine şüphelenen S.D., jandarmaya şikayette bulundu. İhbar üzerine köye giden jandarma ekipleri, Kaçmaz ve Kızılca'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve çantalarında yapılan aramalarda çeşitli miktarda altın, para, dua kitapları ele geçirildi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaçmaz ve Kızılca, çıkarıldıkları mahkemece 'dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 2 şüphelinin de aynı suçtan arandıkları öğrenildi.

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