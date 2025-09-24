Dua Lipa'dan menajerini kovduğu iddialarına yalanlama

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, İsrail karşıtı, Filistin yanlısı İrlandalı rap grubu Kneecap'i Glastonbury müzik festivalinden çıkarmayı öngören mektuba imza atması nedeniyle Yahudi menajeri David Levy ile yollarını ayırdığını yazmıştı.

Habere göre; Levy İsrail karşıtı, Filistin yanlısı İrlandalı rap grubu Kneecap'i Glastonbury Festivali'nde sahne almasını engellemeye çalışmış ve festivalin kurucusu Michael Eavis ile kızı Emily'ye, Filistinli rapçilerin festivale alınmaması yönünde bir mektup göndermişti. Bu mektup, birçok önde gelen Yahudi müzik endüstrisi figürünün imzasını taşıyor ve 'özel ve gizli' olarak işaretlenmişti.

Haberde ayrıca, Dua Lipa'nın İsrail'in Gazze'deki eylemlerine tepki gösterdiği ve Filistin davasını savunduğu vurgulanırken, politik duruşu nedeniyle Massive Attack gibi bazı sanatçıların da David Levy ile çalışmayı bıraktığı iddia edilmişti.

Ancak Dua Lipa, bu haberi sosyal medyadan yaptığı bir açıkla ile yalanladı. Lipa açıklamasında; "David Levy veya diğer müzik yöneticilerinin, gerçeği dile getiren bir sanatçıya yönelik eylemlerini onaylamıyorum. Basının bunu nasıl ele aldığını da görmezden gelemiyorum. Haber tamamen yanlış olmakla kalmıyor, Daily Mail'in kullandığı anlatı da kasıtlı olarak kışkırtıcı, yalnızca tıklama almak için uydurulmuş ve açıkça internette fikir ayrılığı yaratmayı amaçlıyor. Ben her zaman 'Özgür Filistin'den yanayım ancak küresel bir trajediyi manşetlere taşımak için kullanmak benim için son derece sorunlu bir şey." ifadelerini kullandı.