Dubai alışveriş rehberi

Dubai alışverişlerde vergi alınmayan bir şehir olduğu için seçenekleriniz de oldukça fazla. Pahalı ya da ucuz her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerleri bulmak zor değil. Halı, elektronik, altın ve tekstil gibi lüks ürünleri başka yerlere göre daha ucuz bulma şansınız var. Dubai Mall, Mall Of Emirates gibi büyük alışveriş merkezleri dünyanın en ünlü markalarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Dubai, her yıl Ocak ayında dünyanın en büyük alışveriş festivallerinden birine de ev sahipliği yapıyor.
DUBAİ'DE PARA BİRİMİ NEDİR?
Yeri gelmişken değinmekte yarar var. Birleşik Arap Emirlikleri para birimi Dirhem. 1 Dirhem yaklaşık 1 Türk Lirası'na eşdeğer.Burada yapacağınız alışverişlerde Dirhem dışında ABD Doları ya da Euro kullanabilirsiniz. Ayrıca yurtdışı harcamalara açıksa kredi kartlarınızı da kullanabilirsiniz. Malum Dubai çok sıcak bir iklime sahip olduğundan, buradaki alışveriş saatleri dünyanın birçok şehrine göre farklılık göstermektedir. Çarşıda bulunan dükkanlar genellikle 13:00-16:00 saatleri arasında kapalı olabiliyor. 16:00'da açılan dükkanlarda saat gece 22:00 ya da gece yarısına kadar alışverişinizi yapabilirsiniz. Cuma günleri resmi tatil olduğu için dükkanlar tamamen kapalı olabiliyor. Ama alışveriş merkezleri normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor.
MUTLAKA PAZARLIK YAPIN
Dubai'ye gittiğinizde Deira içinde yer alan Altıncılar ve Baharatçılar Çarşısı gibi yerlerde alışveriş yapacaksanız pazarlık yapmayı unutmayın. Dubai'nin dışında bulunan Dubai Outlet Mall giyim ve dünyaca ünlü saat markalarının outlet ürünlerinin bulunduğu bir yer. 2017 yılında açılan alışveriş merkezi, 240 mağazada % 90'lara varan indirimleriyle ünlü. Green House adlı marketleri de ziyaret etmeyi unutmayın. Yeme, içme, giyim, oyuncak, teknolojik ürünler gibi yüzlerce çeşit ürünü bir arada bulabilirsiniz.
Şimdi Dubai'nin alışveriş merkezlerini ve diğer alışveriş yapılabilecek yerlerini kısaca tanıyalım:
Dubai Mall: Dünyanın en büyük alışveriş merkezi. 1200'den fazla mağazasıyla en çok turist çeken yer. O kadar büyük ki tam manasıyla gezip alışveriş yaptım diyebilmeniz için birkaç gününüzü ayırmalısınız. Dubai Mall’un dünyanın en büyük akvaryum ve sualtı hayvanat bahçelerinden birine ev sahipliği yaptığını da bilmenizde fayda var.
Mall of Emirates: Şehrin en büyük 2. alışveriş merkezi. 630 lüks markanın dükkanları bulunuyor. İçerisinde SKI DUBAI adında bir de yapay kayak pisti yer alıyor. Ayrıca çocuklu aileler için Magic Planet, çocuklarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir tema park.
Ibn Batuda Mall: Büyüklük bakımından diğerlerinden farksız ancak fiyatları çok daha uygun. Ortaçağ’ın en büyük seyyahlarından Faslı Ibn Battuta’dan ilham alan bu AVM, dünyanın en büyük temalı alışveriş merkezi olarak biliniyor. 6 katlı bu alışveriş merkezi alternatifleriniz arasında bulunsun.
Mercato: İtalyan tarzındaki alışveriş merkezi farklı mimarisiyle diğer alışveriş merkezlerinden ayrılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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