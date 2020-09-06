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Dünya genelinde ülkeler ya alanında yetkin profesyonelleri ya da parası olan yatırımcıları çekmek için özel programlar oluştururken Dubai farklı ve dikkat çekici bir uygulamaya başladı.

Dubai'nin yeni çıkardığı 'emeklilik vizesi' 55 yaş üzeri parası olan kişileri şehre çekmeyi amaçlıyor. Buna göre 55 yaş üzerindeyseniz ve açıklanan 3 koşuldan birisini karşılıyorsanız Dubai size 5 yıllık oturma izni veriyor.

Bu üç koşul; aylık 5000 dolar ve üzerinde geliriniz olması, en az 275 bin dolar birikiminiz olması veya Dubai'de 550 bin dolarlık mülkünüz olması şeklinde sıralanıyor.

'ŞEYHİN VİZYONUNUN BİR PARÇASI'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dubai Turizm Genel Direktörü Helal Said Almarri "Dubai'de Emeklilik programı Şey El Maktum'un Dubai'yi ikonik küresel bir şehir haline getirme ve şehri dünyanın en fazla tercih edilen hayat tarzı destinasyonlarından birisi haline getirme vizyonunun bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Dubai, hem şehirde çalışan ve Dubai'ye alışmış yabancıları hem de yurtdışından şehre taşınmak isteyen kişileri hedefliyor.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞIYOR

Medya Ofisi'nin sitesinde Dubai'nin güçlü sağlık sistemi, stressiz, bağlantılı ve aktif hayat tarzı ile emeklilik için çok uygun bir yer olduğundan bahsediliyor.

Ancak sitede yaz aylarında ortalama 40 dereceyi aşan sıcaklarla ilgili bir açıklama bulunmuyor.