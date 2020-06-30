Düğün çorbası yapımı size zahmetli gözükse de çok kolay bir tariftir. Doyurucu, vitaminli ve lezzetli plan çorbamızın yapımına başlayalım.
Düğün çorbası için gereken malzemeler:
- 250 gram dana eti
- Yarım kilo koyun kemiği
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- 2 çorba kaşığı un
- 1 adet küçük soğan
- 1 adet küçük havuç
- 8 bardak su
- Yeteri kadar tuz
Terbiyesi İçin:
- 2 yumurta sarısı
- Yarım limonun suyu
Çorbanın Üstüne:
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- Yarım çorba kaşığı kırmızıbiber
Düğün çorbası yapılışı:
- Haşlanmak üzere bütün olarak et, bütün soğan, bütün havuç, 8 bardak su ve yeteri kadar tuz atıldıktan sonra, et yumuşayıncaya kadar pişirilir.
- Et pişince suyu süzülerek bir başka tencereye aktarılır, et de küçük parçalar halinde doğrandıktan sonra et suyuna katılır.
- Başka bir tavada un ve yağ bir kaşıkla ara vermeden karıştırılarak, 2 dakika kadar kavrulur, sonra bir kenarda duran sıcak et suyu ile et parçaları, karıştırılmakta olan bu yağlı una, yavaşça katılarak iyice yedirilir, koyulaşıncaya kadar pişmeye bırakılır.
- Terbiyesi için cam bir kâseye 2 yumurta sarısı ve yarım limonun suyu konur.
- Bu karışım elle çırpınırken, tencereden alınan kaynar et suyu azar azar ilave edilir.
- Terbiye hazırlandıktan sonra, devamlı karıştırılan çorbaya azar azar dökülür, 1-2 taşım kaynattıktan sonra tencere ateşten indirilir.
- Küçük bir tavada 2 çorba kaşığı yağ kızdırılır, üzerine yarım kaşık kırmızıbiber dökülür karıştırılır ve kâselere konan çorbaların üstüne gezdirilerek döküldükten sonra servis yapılır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Bu çorba kuzu gerdandan yapılırsa daha da lezzetli olur.
- Kemik ve eti düdüklü tencerede pişirirseniz zamandan tasarruf edersiniz.
- Terbiyesini çorbaya dökerken devamlı karıştırarak ilave edin.
- Sıcak olarak, üzerine de sos ile birlikte servis edin.
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