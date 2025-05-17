Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi

        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi

        Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 TL idari para cezası uygulanıp, 3 araç trafikten men edildi. Sürücülerin ambulansa yol vermediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara’da, Konya yolu AŞTİ istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti.

        Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araçlar tespit edilip, sürücüleri de belirlendi. Yakalanan sürücülere ‘belgesiz araç kullanmak’, ‘muayenesiz araç kullanmak’, ‘trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak’, ‘saygısızca araç kullanmak’ suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.

        Ambulansa yol vermeyenlere ceza yağdı
        Ambulansa yol vermeyenlere ceza yağdı

        Öte yandan sürücülerin trafiği tehlikeye atıp, ambulansa yol vermediği anlar ise ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Düğün konvoyu ambulansa yol vermedi
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
        Orban: Artık yeter
        Orban: Artık yeter
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı