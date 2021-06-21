Düğün salonları açıldı mı? Düğün salonları ne zaman açılacak? Evlenmek isteyen çiftlerin yanı sıra, düğün salonu işletmeleri, müzisyenler ve daha bu sektörden gelir elde eden binlerce vatandaş da bu sorunun yanıtını bekliyor. Kabine toplantısında düğün salonları ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

İŞTE 21 HAZİRAN 2021 TARİHLİ KABİNE SONRASI YENİ KARARLAR

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz

- Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

DÜĞÜNLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR!

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek-içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m² alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır. Nişan ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.