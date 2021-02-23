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Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler yasak mı, serbest mi 2021?

Geçen yıl Mart ayından beri mücadele ettiğimiz Korona virüs salgınının sosyal ve ekonomik alandaki etkileri devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında her şey gibi düğünler de kısıtlanmıştı. Mart ayında kademeli olarak normalleşmeye başlanacağı açıklandığından beri en çok merak edilenlerden biri de düğünlerle ilgili kısıtlamalar oldu. Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler yasak mı, serbest mi 2021?

Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler yasak mı, serbest mi 2021?

Kabine toplantısına günler kala düğün salonlarıyla ilgili kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın normalleşme açıklamalarının ardında koronavirüs tedbirleriyle ilgili araştırmalar arttı. Peki, korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlanan Düğün salonları ne zaman açılacak, düğünler ne zaman başlayacak? Düğünler yasak mı, serbest mi 2021?

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından yayınlanan 1 Aralık 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı genelgesinde düğünlerle ilgili bir madde de yer almıştı. Genelgede yer alan düğünlerle ilgili kısıtlama kapsamında nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düzenlenmesine, düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesine karar verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ""Mart, aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi, Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz." açıklamasının ardından düğünlere ilişkin karar merak edilmeye başladı.

Düğünlere ilişkin açıklama için gözler kabine toplantısına çevrildi ancak yeni kabine toplantısı tarihi henüz belli olmadı.

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