Düğünde halay başı kavgası: Sandalyeler havada uçuştu
Hatay'daki bir sokak düğününde 'halay başı olma' tartışması kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giriş: 21.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:05
Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Yukarı Kepirce Mahallesi'ndeki bir sokak düğününde 'halay başı olma' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı.
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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