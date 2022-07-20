Dükkandan çıktı, saniyelerle kurtuldu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, dükkandan alışveriş yapan bir müşteri, çatıdan düşen balkon şemsiyesinden saniyelerle kurtuldu. Müşterinin şemsiyeden saniyelerle kurtulduğu o an güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi Baraj Yolu üzerinde bulunan bir işletmenin otoparkında geçen gün meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir müşteri alışveriş yapmak için girdiği dükkandan ayrıldığı esnada otoparkta bulunan otomobiline yürürken, çatıdan aşağı balkon şemsiyesi düştü. Şemsiyenin düştüğü yerden saniyeler önce yürüyerek geçen vatandaş ölümün kıyısından döndü.

'ÜZERİNE GELSEYDİ ÖLMÜŞ OLURDU'

Kazanın yaşandığı yerde esnaf olan Murat Türlü, "Müşterimiz dükkandan çıktı, havada da rüzgar vardı. Rüzgarın etkisiyle çatıda kilosuz bırakılan şemsiye aşağı düştü. Aşağıda da tam 3 saniye ile müşterimizin arkasına düştü. Aracın ise tavanını deldi, müşterimizin üzerine gelseydi ölmüş olurdu" dedi.