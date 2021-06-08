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Dumping sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi

Magazin dünyasının tanıdık siması Seren Serengil'in hastalığı olarak da bilinen Dumping sendromu bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Dün akşam Seren Serengil'in hastaneye kaldırılması üzerine en çok merak edilen konuların başında gelen Dumping sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi

Dumping sendromu nedir? İşte Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi

Zayıflamak için mide küçültme ameliyatı olanların çok iyi bildiği Dumping Sendromu araştırılıyor. Dumping Sendromu belirtileri nelerdir? Sorusu Seren Serengil'in dumping sendromuna yakalanması ardından yeniden gündeme geldi. Dumping Sendromu belirtileri ve tedavisi ile ilgili her şey merak konusu

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.

Dumping Sendromunun oluşma süresi her hastaya göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı hastalarda bu belirtiler 3 saat sonra bile oluşabilmektedir. Bu sebeple Dumping Sendromu, Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu olarak ikiye ayrılmaktadır. Dumping Sendromu genellikle diyet değişiklikleri ile tedavi edilebilir fakar ağır bir şekilde Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu durumun tedavisi için cerrahi ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELER, TEDAVİSİ VAR MI?

Dumping Sendromu hastaya, sendromun tipine ve semptomlara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Belirtiler genellikle yemeklerden hemen sonra meydana gelmektedir. Meyve şekeri yani fruktoz, sofra şekeri yani sükroz açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi ise ortaya çıkma ihtimali de yükselmektedir. Bazı hastalar Erken Dumping Sendromu ve Geç Dumping Sendromu belirtilerini bir arada yaşayabilmektedir.

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