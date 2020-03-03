'Dumrul ile Azrail' yeniden sahnede

Yedi yıl aranın ardından sanatsal üretimlerini MoMoAcT çatısı altında sürdürme kararı alan Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, geçmişte hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük başarılar elde ettikleri 'Dumrul ile Azrail'i yeniden tiyatro severlerle buluşturuyor.

Dünya prömiyerini 2000 yılında AKM Aziz Nesin Sahnesi’nde yapan ve 5. Sokak Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, yeni sanatçı kadrosu ve yeni sahneleme anlayışıyla tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Murathan Mungan’ın hikâyesinden Mustafa Avkıran’ın oyunlaştırdığı ve Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Hollanda, Avusturya, Tunus, Almanya gibi birçok ülkede seyirciyle buluşup iz bırakan 'Dumrul ile Azrail'de Avkıran çiftinin yanı sıra sahnede Ahmet Rıfat Şungar, Bidar, Orhan Topçuoğlu ve Selçuk Artut yer alıyor.

Yaşam ile ölüm, varoluş ile yok oluş arasındaki ince çizgide aşkı sorgulayan “Dumrul ile Azrail”, 20 yıldır güncelliğini koruyarak günümüz ilişkilerine ışık tutuyor.

“Dumrul ile Azrail”, kaynağını Dede Korkut’un “Deli Dumrul” hikâyesinden alıyor. Mungan, zengin anlatımıyla hikâyenin çerçevesini koruyarak sıra dışı değişimlerin ve dönüşümlerin saklı olduğu yepyeni bir hikâye ortaya çıkarıyor. Usta yazar “Deli Dumrul”u Azrail’in bakış açısıyla anlatıyor; yaşam, ölüm, tanrı kavramlarının yanına bir de aşkı ekliyor.

Hikâyedeki en çarpıcı değişimi, insanlaşmanın, dünyanın ve aşkın cazibesine kapılan Azrail yaşıyor. Nasıl ki “Dumrul ile Azrail” hikâyesi, hikâyecisini içine alarak yeniden yazıldığında başkalaştıysa, Övül ve Mustafa Avkıran da sahnede hem oyuncularına hem izleyicilerine benzer bir alan açıyor.

Eski ve yeni hikâye anlatıcılarını bir araya getiren ve 20 yıl sonra şimdi ‘yeniden söylenen’ “Dumrul ile Azrail”de; sesin, sözün, ışığın, hareketin ve bedenin dramaturjisi, çok bilindik bir hikâyeyi ilk defa duyuyormuşçasına yeniden kuruyor.

Kostüm tasarımı Hatice Gökçe’ye, ışık tasarımı Yüksel Aymaz’a, oyunun dramaturjisi Evren Erbatur’a ait. İstanbul Tiyatro Festivali'nin ortak yapımcılığını üstlendiği “Dumrul ile Azrail”, mart ayından itibaren yurt içinde ve yurt dışında izleyiciyle buluşacak.