'Dün, Bugün ve Yarın' sergisi Zorlu PSM'de

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Zorlu PSM, DG Art küratörlüğünde resam Devrim Erbil, heykeltıraş Beste Alperat ve grafiti sanatçısı Mr. Besk’i bir araya getirerek oluşturduğu 'Dün, Bugün ve Yarın' adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi, Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet’in kazanımlarına farklı dönemlerde tanıklık etmiş üç sanatçıyı bir araya getiriyor.

Uygar bir yaşam arzusunu ve İstanbul’u eserlerine yansıtan Devrim Erbil, Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından kadın haklarına odaklanan heykeltıraş Beste Alperat ve ülkemizin asırlardır eski efsanelere, fermanlara, hikayelere konu olmuş lale çiçeği motifleriyle genç kuşağın yenilikçi ismi Mr. Besk’in eserlerinden oluşan 'Dün, Bugün ve Yarın' sergisi ücretsiz olarak 4 Haziran'a kadar Zorlu PSM Meydan Fuaye’de ziyaret edilebilecek.