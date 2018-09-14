Dunfermline Athletic - Alloa Athletic karşılaşma önü

Dunfermline Athletic ve Alloa Athletic, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Dunfermline Athletic 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Alloa Athletic 2 puanda ve 9. sırada. Dunfermline Athletic son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Alloa Athletic, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 425 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dunfermline Athletic kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.60, Alloa Athletic sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Dunfermline Athletic önceki hafta Alloa Athletic mücadelesinde 1-0 kazandı.

Alloa Athletic ise Dunfermline Athletic karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Dunfermline Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Dunfermline Athletic, kendi sahasında 1 gol attı, 6 gol yedi.

Alloa Athletic, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alloa Athletic 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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