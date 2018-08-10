Dunfermline Athletic - Ross County maç önü

Dunfermline Athletic ve Ross County, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Dunfermline Athletic 2. sırada bulunuyor, Ross County 3 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Dunfermline Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ross County, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 381. İddaa'da Dunfermline Athletic kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Ross County kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Dunfermline Athletic son hafta oynanan Ross County maçında 2-2 berabere kaldı.
Ross County ise Dunfermline Athletic karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.
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