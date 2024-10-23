Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı, Turnike, Cici Babam ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…