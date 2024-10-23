Reyting sonuçları 22 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 22 Ekim 2024 Salı sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, Now TV'de Gizli Bahçe ve TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Turnike, Star TV'de ise Cici Babam yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 22 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 22 Ekim Salı akşamı Bahar, Bir Gece Masalı, Gizli Bahçe, Mehmed: Fetihler Sultanı, Turnike, Cici Babam ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. İzleyiciler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 22 Ekim 2024 Salı reyting sonuçları birincisi…
22 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
22 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
22 EKİM 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI