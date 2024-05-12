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        Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü

        İzmir'de dünürler arasında çıkan tartışmada 35 yaşındaki Halil Kızıltepe, tabancayla göğsünden vurularak yaşamını yitirdi. Kızıltepe'nin eşi, kocasının kendisinin ve çocuklarının gözleri önünde öldürüldüğünü belirterek, "Eşim, erkek kardeşiyle olaydan birkaç gün önce tartışıyor. Eşim, kardeşine küfrediyor. Olay sırasında yanlarında olan gelin de bunu üstüne alınıp, ailesine eşimin kendisine küfrettiğini söyleyince dünürlerimiz eşime pusu kuruyor. Kapıdan seslendiler. Eşim kapıyı açar açmaz vuruldu. Çocuklarımla evdeydik. Çocuklarım babalarını, ben eşimi kaybettim. En ağır cezayı almalarını istiyorum. Adalete sığınıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:28 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:37
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        İzmir'de 18 Nisan saat 17.00 sıralarında iddiaya göre, Kemal Elalmış (51) ile oğulları Erdoğan Elalmış (33) ve Ahmet Elalmış (30), dünürleri Halil Kızıltepe'yi (fotoğraftaki) 2'nci Kadriye Mahallesi 600 Sokak'taki evinde tabanca ile ateş açıp yaraladı.

        Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ağır yaralanan Halil Kızıltepe, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kızıltepe, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraftaki: Ahmet Elalmış

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        BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANDI

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

        Halil Kızıltepe'nin vurulmasının ardından şüphelilerin olayda kullanılan silahı, başka birine verdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Soruşturma kapsamında 20 ve 21 Nisan'da Kemal Elalmış (fotoğraftaki), Erdoğan Elalmış, Ahmet Elalmış, E.E (16), M.Ü (53), E.T. (41), S.I. (34) ve M.D. gözaltına alındı.

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        Kemal Elalmış, olay yerinde gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin Menemen ve Menderes ilçelerinde saklandıkları evlere baskın düzenledi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyete götürüldü. 22 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal Elalmış ile oğulları Erdoğan Elalmış (fotoğraftaki) ve Ahmet Elalmış tutuklanırken, diğer 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        "EŞİM KAPIYI AÇAR AÇMAZ VURULDU"

        Halil Kızıltepe'nin eşi Cemile Kızıltepe, "Eşim, erkek kardeşiyle olaydan birkaç gün önce tartışıyor. Eşim, kendi kardeşine küfrediyor. Olay sırasında yanlarında olan gelin de bunu üstüne alınıp, ailesine eşimin kendisine küfrettiğini söyleyince dünürlerimiz eşime pusu kuruyor. O gün yemek yapıyordum. Dünürlerimiz geldi ve kapıdan seslendiler. Eşim kapıyı açar açmaz vuruldu." dedi.

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        "ÇOCUKLARIM BABALARINI BEN EŞİMİ KAYBETTİM"

        Bu sırada çocuklarıyla evde olduklarını söyleyen Kızıltepe, "Sıkılan kurşunlar bize de gelebilirdi. Ucuz kurtulduk. Çocuklarım babalarını, ben eşimi kaybettim. Perişan olduk. En ağır cezalarını almalarını istiyorum. Adalete sığınıyorum" diye konuştu.

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        "OLAYI TASARLAMIŞLAR"

        Cemile Kızıltepe'nin Avukatı Başak Atalay ise "Olay günü müvekkilim veya çocuklar da hedef olabilirdi. Herkesi öldürme kastıyla yapılmış. Bir gün öncesinde yapılan olayla ilgili şüphelilerin hazırlıklarının görüntüleri basına yansıdı. Olayı tasarlamışlar. 26 yaşında bir kadın, çocuklarıyla dul kaldı. Şimdi tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kaldı. Olayın takipçisi olacağız. En ağır cezayı almaları için savaşacağız" ifadelerini kullandı. 

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        #dünür cinayeti
        #Aydın
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