Dünür cinayeti: Eşi ve çocuklarının gözü önünde öldürüldü

"OLAYI TASARLAMIŞLAR"

Cemile Kızıltepe'nin Avukatı Başak Atalay ise "Olay günü müvekkilim veya çocuklar da hedef olabilirdi. Herkesi öldürme kastıyla yapılmış. Bir gün öncesinde yapılan olayla ilgili şüphelilerin hazırlıklarının görüntüleri basına yansıdı. Olayı tasarlamışlar. 26 yaşında bir kadın, çocuklarıyla dul kaldı. Şimdi tek başına hayat mücadelesi vermek zorunda kaldı. Olayın takipçisi olacağız. En ağır cezayı almaları için savaşacağız" ifadelerini kullandı.