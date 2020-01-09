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Dünya Bankası ticaret ve yatırımların beklenenden daha yavaş toparlanmasından dolayı küresel büyüme tahminlerini düşürürken, Türkiye ekonomisi için 2019, 2020 ve 2021'e yönelik büyüme tahminini değiştirmedi.

Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2019'da 2018'e kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği tahminini değiştirmedi. Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 ve 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 3 ve yüzde 4 olarak koruyan Dünya Bankası, 2022 yılı büyüme tahminini de yüzde 4 olarak açıkladı.

Dünya Bankası 5 Kasım 2019'da yayınladığı ekonomik toparlanmada izlenebilecek politikaların ele alındığı Türkiye Ekonomi Monitörü'nde Türkiye ekonomisinin 2019'da 2018'e kıyasla değişiklik kaydetmeyerek sıfır büyüyeceği, 2020'de ise yüzde 3, 2021 yılında ise yüzde 4 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

TOPARLANMA KIRILGAN

Dünya Bankası dün yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Türk ekonomisinin finansal karışılıktan beklenenden daha hızlı bir şekilde toparlandığını bunda iç talebin hızında iyileşmenin etkili olduğunu belirtildi. Ancak Banka, zayıf güven ve yatırımlar nedeniyle toparlanmanın kırılgan olmaya devam ettiği uyarısında da bulundu.

Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için Haziran ayında açıkladığı yüzde 2.6'dan yüzde 2.4'e, 2020 yılı için yüzde 2.7'den yüzde 2.5'e, 2021 için ise yüzde 2.8'den yüzde 2.6'ya çekti. Dünya Bankası 2019'un küresel mali krizden beri en zayıf ekonomik genişlemeye işaret ettiğini ve 2020'de hafif iyileşme olmasına rağmen, ticaret ve jeopolitik gerilimler konusundaki belirsizliklere karşı savunmasız kaldığını söyledi.