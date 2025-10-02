Habertürk
        Dünya çapında yaşlı nüfusun 2050'de 2.1 milyarı bulması bekleniyor | Sağlık Haberleri

        Dünya çapında yaşlı nüfusun 2050'de 2.1 milyarı bulması bekleniyor

        Dünya genelinde 60 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun 2050'de 2.1 milyara ulaşacağı, 65 yaş ve üstü kişilerin sayısının 2080'e kadar da 18 yaş altı çocukların sayısını geçeceği öngörülüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:53
        Dünya çapında yaşlı nüfusun 2050'de 2.1 milyarı bulması bekleniyor
        Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da aldığı kararla 1 Ekim, "Dünya Yaşlılar Günü" ilan edildi.

        Bu kapsamda her yıl belirli bir tema çerçevesinde konferanslar ve etkinlikler düzenleniyor.

        BM tarafından 35'inci kez kutlanan Dünya Yaşlılar Günü'nün bu yılki teması, "Yerel ve Küresel Eylemi Yönlendiren Yaşlılar: Hedeflerimiz, Refahımız ve Haklarımız" olarak belirlendi.

        Bu yılın temasında, yaşlıların adil ve dirençli toplumlar inşa edilmesinde oynadıkları role ve hem yerel hem de küresel düzeyde toplumsal gelişime sundukları katkılara dikkat çekiliyor.

        BM'ye göre, yaşlılık çağına ulaşan kişi sayısındaki hızlı artış, yaşamın her aşamasında sağlığı teşvik etmenin, hastalıkları önlemenin ve tedavi etmenin önemini vurguluyor.

        Yaşlıların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve günlük yaşama katılabilmesinin yalnızca sağlık durumlarına değil, aynı zamanda içinde bulundukları sosyal ve fiziksel çevreye de bağlı olduğu ifade ediliyor.

        ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ SON 30 YILDA 8.6 YIL DAHA ARTTI

        BM verilerine göre, 60 yaş ve üstü kişilerin sayısının, 1995'ten 2025'e kadarki süreçte 541 milyondan 1,2 milyara ulaştığı belirtilirken, bunun 2050'de 2,1 milyara varacağı tahmin ediliyor.

        2080'e kadar da 65 yaş ve üstü kişilerin sayısının, 18 yaş altı çocukların sayısını geçeği öngörülüyor.

        Verilerde, ortalama yaşam süresinin, 2025'te 73,5 yıla ulaşarak 1995'ten bu yana 8,6 yıl artış gösterdiği belirtiliyor. 80 yaş ve üstü kişilerin sayısının ise süratle artış gösterdiğine dikkat çekiliyor.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2030'a kadar dünya genelinde her 6 kişiden 1'inin 60 yaş veya üstünde olacağı tahmin edilirken 2020'de 1 milyar olan 60 yaş ve üstü nüfus sayısının, 2030'da 1,4 milyarı bulması bekleniyor.

        80 yaş ve üstü kişilerin sayısının 2020 ile 2050 yılları arasında üç katına çıkarak 426 milyona ulaşması öngörülüyor.

        Dünya çapında yüksek yaşlı nüfus oranına daha çok gelişmiş ülkelerde rastlansa da düşük veya orta gelirli ülkelerdeki yaşlı nüfusunun giderek arttığına işaret ediliyor.

        2050'ye kadar, dünya genelinde 60 yaş ve üstü nüfusun üçte ikisinin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayacağı tahmin ediliyor.

        DÜNYADA EN YÜKSEK YAŞLI NÜFUS ORANINA SAHİP ÜLKE MONAKO

        Kanada merkezli çevrim içi medya platformu "Visual Capitalist"teki verilere göre, dünyada en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler ve bölgeler listesinin başını, yüzde 36,8 ile Monako çekiyor.

        Listenin ikinci sırasında, toplam nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan yaklaşık 37 milyon yaşlı nüfusa sahip Japonya yer alıyor.

        Japonya'yı yüzde 26,5 ile Fransa'nın Karayipler'deki sömürgesi Martinik Adası, yüzde 25,3 ile Porto Riko, yüzde 25,1 ile İtalya ve yüzde 25 ile Karayipler'deki Montserrat Adası takip ediyor.

        Listenin devamında Portekiz, Guadeloupe Adası, Yunanistan, Finlandiya, Man Adası, Almanya, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hırvatistan ve San Marino sıralanıyor.

        Listede yer alan 36 ülke ve bölgeden 28'i Avrupa'da bulunuyor. Bunlar arasındaki Almanya, Fransa ve İspanya'da 65 yaş üstü kişiler, ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor.

        Çin, Hindistan ve ABD'de yaşlı nüfus oranı, toplam nüfusun yüzde 20'sinin altında olduğu için bu ülkeler listede yer almıyor.

