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Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 103 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti
Kovid-19 vaka sayısı 103 milyonu geçti
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AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 103 milyon 138 bin 668'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 229 bin 505'e ulaştı.

ABD, 26 milyon 655 bin 740 vaka ve 450 bin 381 can kaybıyla "salgından en fazla etkilenen ülke" konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi 10 milyon 747 bin 91 ile Hindistan, 9 milyon 176 bin 975 ile Brezilya, 3 milyon 832 bin 80 ile Rusya, 3 milyon 796 bin 88 ile İngiltere, 3 milyon 177 bin 879 ile Fransa, 2 milyon 830 bin 478 ile İspanya, 2 milyon 541 bin 783 ile İtalya, 2 milyon 470 bin 901 ile Türkiye, 2 milyon 217 bin 234 ile Almanya, 2 milyon 86 bin 806 ile Kolombiya, 1 milyon 922 bin 264 ile Arjantin, 1 milyon 857 bin 230 ile Meksika, 1 milyon 508 bin 674 ile Polonya, 1 milyon 449 bin 236 ile Güney Afrika, 1 milyon 411 bin 731 ile İran, 1 milyon 216 bin 278 ile Ukrayna, 1 milyon 133 bin 22 ile Peru ve 1 milyon 66 bin 313 ile Endonezya izledi.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 223 bin 971 ile Brezilya, 158 bin 74 ile Meksika, 154 bin 312 ile Hindistan, 105 bin 571 ile İngiltere, 88 bin 279 ile İtalya, 75 bin 862 ile Fransa, 72 bin 697 ile Rusya, 58 bin 319 ile İspanya, 57 bin 889 ile İran, 57 bin 512 ile Almanya, 53 bin 650 ile Kolombiya, 47 bin 931 ile Arjantin, 43 bin 951 ile Güney Afrika, 40 bin 857 ile Peru, 37 bin 82 ile Polonya, 29 bin 728 ile Endonezya, 25 bin 865 ile Türkiye, 22 bin 628 ile Ukrayna ve 21 bin 66 ile Belçika takip etti.

Dünya genelinde 74 milyon 769 bin 767 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 26 milyon 135 bin 418 hasta tedavi altında bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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